Freiburg trifft vor Winterpause auf Union

Freiburg (dpa/lsw) - Mit den beiden deutschen WM-Fahrern Christian Günter und Matthias Ginter strebt der SC Freiburg im Verfolgerduell mit dem 1. FC Union Berlin einen erfolgreichen Jahresabschluss in der Fußball-Bundesliga an. Die Begegnung der beiden Überraschungsteams in der Spitzengruppe bildet am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) den Abschluss des 15. Spieltags. Nur eine von bisher sechs Partien gegen Union in der Bundesliga haben die Breisgauer bisher gewonnen. Auf den ghanaischen Nationalspieler Daniel-Kofi Kyereh muss Trainer Christian Streich nach einem Infekt weiter verzichten.