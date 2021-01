Freiburg vor Heimspiel gegen Köln mit Personalsorgen

Freiburg (dpa) - Beim SC Freiburg drohen mehrere Spieler für die Partie gegen den 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auszufallen. Es sei noch unklar, ob die Offensivakteure Lucas Höler (muskuläre Probleme) und Chang-hun Kwon (Knieschmerzen nach Zusammenprall) gegen den Tabellen-15. der Fußball-Bundesliga dabei sein können, sagte Trainer Christian Streich am Donnerstag. Außerdem sind die beiden Rechtsverteidiger Jonathan Schmid (muskuläre Probleme im Oberschenkel) und Lukas Kübler (Pferdekuss) angeschlagen.

Kwon werde wahrscheinlich ausfallen, sagte Streich, «das tut mir weh, denn er hätte gespielt». Die Startelf werde deshalb anders aussehen als zuletzt gegen die TSG 1899 Hoffenheim (3:1). «Mich interessiert, wie wir auftreten, egal wie wir aufgestellt sind», betonte der Freiburger Coach aber. Nach insgesamt sechs ungeschlagenen Spielen und vier Siegen in der Liga in Folge habe sein Team «eine große Möglichkeit, etwas zu befestigen, wo es für die anderen nicht so einfach wird, das Fundament wieder löchrig zu machen».