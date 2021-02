Freiburg will lange Negativserie gegen Dortmund beenden

Freiburg (dpa/lsw) - Der SC Freiburg will im Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky) seine verheerende Bilanz gegen den Topclub etwas aufbessern. Seit 19 Spielen haben die Breisgauer in der Fußball-Bundesliga nicht mehr gegen Dortmund gewonnen, der langjährige Trainer Christian Streich demnach sogar noch nie. Die Schwarz-Gelben zeigten zuletzt aber erhebliche Formschwankungen und liegen in der Tabelle aktuell nur auf dem sechsten Platz. Freiburg ist Neunter.

