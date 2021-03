Freiburg will sich für Niederlage gegen Mainz revanchieren

Freiburg (dpa/lsw) - Eine Woche nach der 0:3-Heimniederlage gegen RB Leipzig will der SC Freiburg heute in die Erfolgsspur zurückkehren. Mit einem Sieg beim abstiegsbedrohten FSV Mainz 05 würden die Badener Anschluss an die Europapokalplätze der Fußball-Bundesliga halten. Zudem wollen sie sich für die blamable 1:3-Niederlage im Hinspiel gegen die 05er revanchieren. Freiburgs Außenbahnspieler Jonathan Schmid dürfte in Mainz seine 274. Bundesliga-Partie bestreiten und sich damit zum alleinigen französischen Rekordspieler der Liga-Historie aufschwingen.

