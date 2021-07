Freiburger Polizei löst Rave-Party mit etwa 200 Gästen auf

Freiburg (dpa/lsw) - In einem Wald bei Freiburg hat die Polizei eine Party mit etwa 200 Gästen aufgelöst. Es wird geprüft, inwiefern gegen die Corona-Verordnung verstoßen wurde, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Eine Streife hatte die Rave-Party am Samstagmorgen in der Nähe eines Pendler-Parkplatzes entdeckt. Bei einer Personenkontrollen sei auch ein Gast wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt worden.

© dpa-infocom, dpa:210717-99-416229/2