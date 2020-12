Freiburger Straßenbahn entgleist nach Zusammenstoß mit Auto

Freiburg (dpa/lsw) - Eine Straßenbahn ist in Freiburg mit einem Auto zusammengestoßen und entgleist. Der Unfall geschah am Donnerstagmorgen aus noch ungeklärter Ursache, wie die Polizei mitteilte. Die Tram sei durch die Wucht des Aufpralls entgleist und stehe auf der Straße, hieß es. Ob Menschen verletzt wurden, war zunächst unklar. Weitere Details waren zunächst ebenfalls unbekannt. Die Unfallstelle in der Nähe des Freiburger Schwabentors wurde vorübergehend gesperrt.