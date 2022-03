Freiburgs Grifo hofft auf WM-Teilnahme mit Italien

Freiburg (dpa/lsw) - Vincenzo Grifo vom Bundesligisten SC Freiburg träumt von einer Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar mit der italienischen Nationalmannschaft. «Eine Berufung würde ich mir natürlich wünschen, weil so ein WM-Turnier etwas Außergewöhnliches ist. Ich glaube persönlich immer an eine erneute Berufung, so wie ich früher daran geglaubt habe, dass ich irgendwann nominiert werde», sagte der Mittelfeldspieler in einem Interview der «Badischen Neuesten Nachrichten» (Donnerstag).

Sein Debüt feierte Grifo im November 2018. Fünf weitere Einsätze kamen hinzu. Im Kader für die Playoff-Spiele fehlt der 28-Jährige allerdings, obwohl er für Freiburg in dieser Saison in 31 Pflichtspielen zehn Tore erzielte.

Italien ist noch nicht für die Endrunde qualifiziert. An diesem Donnerstag spielt die Mannschaft von Trainer Roberto Mancini zunächst gegen Nordmazedonien (20.45 Uhr/DAZN). Bei einem Sieg würde die «Squadra Azzurra» am Dienstag in einem Entscheidungsspiel auf den Sieger der Partie Portugal gegen die Türkei treffen.