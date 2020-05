Freiburgs Trainer Streich: Keine Angst vor Ansteckungsgefahr

Freiburg (dpa/lsw) - Trainer Christian Streich spürt bei den Spielern des SC Freiburg vor dem Re-Start der Fußball-Bundesliga keine Angst vor einer Ansteckungsgefahr. «Wenn aber ein Spieler mit Bedenken kommt, würde ich das vollständig akzeptieren und das auch in der Mannschaft so kommunizieren», sagte der SC-Coach am Donnerstag in einer Online-Pressekonferenz.

Er fühle sich von den Mannschaftsärzten, die auch an der Freiburger Uniklinik arbeiten, «sehr gut» vorbereitet. «Wir sind von Anfang an sehr verantwortungsbewusst damit umgegangen», sagte der 54-Jährige. Bei den vielen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen habe er sogar gedacht, «ob wir es da nicht teilweise ein bisschen übertreiben».

An diesem Wochenende startet der Spielbetrieb nach der Coronavirus-Zwangspause mit Spielen ohne Publikum, der SC Freiburg tritt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei RB Leipzig an. Streich geht nicht davon aus, dass das Niveau der Fußball-Bundesliga durch die Pause und die ungewohnten Bedingungen leiden wird. Allerdings könne es sein, dass es von außen «vielleicht eine Klasse schlechter beurteilt wird, weil emotional etwas fehlt», sagte er.