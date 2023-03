Freizeitpark-Saison in BW: Wann öffnen Europapark, Tripsdrill und andere wieder?

Achterbahn-Fans müssen sich nicht mehr lange gedulden. Im März öffnen viele Parks nach der Winterpause wieder ihre Pforten. Die Freizeitpark-Saison 2023 beginnt. Steigende Energiepreise und hohe Personalkosten sorgen dafür, dass viele Freizeiparks die Ticket-Preise erhöhen mussten. Aber was kostet der Eintritt in den Freizeitparks in Baden-Württemberg und in der Nähe in diesem Jahr? Und wann genau geht die Saison in den Parks los? Eine Übersicht.

Saisonstart im Europapark in Rust

Der Europapark startet am 25. März in die neue Saison. Deutschlands meistbesuchter Freizeitpark hat schnelle Achterbahnen, Wasserbahnen, Themenfahrten und VR-Erlebnisse im Angebot.

Tickets: Besucher ab 12 Jahren: 57,50 Euro, Kinder von 4 bis 11 und Senioren ab 60: 49 Euro.

Anreise aus Waiblingen mit dem Pkw: ca. 2 Stunden und 15 Minuten

Was kosten die Tickets im Erlebnispark Tripsdrill

Der Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn startet am 1. April in die neue Saison. Auf die Gäste warten über 100 Attraktionen, inzwischen sind auch Achterbahnen für Thrill-Seeker darunter.

Tickets: Besucher ab 12 Jahren: ab 39 Euro, Kinder von 4 bis 11 und Senioren: ab 35 Euro

Anreise aus Waiblingen mit dem Pkw: ca. 55 Minuten

Wann öffnet der Schwabenpark?

Am 1. April geht es auch für den Schwabenpark in Kaisersbach-Gmeinweiler wieder los. Eine neue Attraktion für 2023 hat der Park bereits bekannt gegeben: Ein Hubseilturm soll kommen, mit dem sich die Besucher in luftige Höhen ziehen können.

Tickets: Besucher ab 12 Jahren: 26,50 Euro, Kinder von 3 bis 11 und Senioren ab 60: 23,50 Euro

Anreise aus Waiblingen mit dem Pkw: ca. 45 Minuten

Saisoneröffnung im Ravensburger Spieleland

Das Ravensburger Spieleland meldet sich am 1. April aus der Winterpause zurück. 70 Attraktionen gibt es im Freizeitpark, dessen Angebot sich vor allem an Eltern und Großeltern mit Kindern zwischen zwei und zwölf Jahren richtet.

Tickets: Besucher ab 15 Jahren: 42,50 Euro, Kinder von 3 bis 11, Senioren sowie Schüler und Studenten: 40,50 Euro

Anreise von Waiblingen mit dem Pkw: ca. 2 Stunden und 20 Minuten

Traumland auf der Bärenhöhle

Das Traumland auf der Bärenhöhle verspricht ab dem 1. April wieder "riesengroßen Spaß für die ganze Familie". Die Attraktionen richten sich vor allem an Familien mit Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter.

Tickets: Besucher ab 12 Jahren: 20,90 Euro, Kinder von 3 bis 11: 19,90 Euro

Anreise von Waiblingen mit dem Pkw: ca. 1 Stunde 25 Minuten

Saison-Beginn im Holidaypark in Haßloch (Pfalz)

Der Holidaypark in Haßloch hat ab dem 1. April wieder täglich geöffnet. Zuvor gibt es am 25. März noch einen Kick-Off-Termin. Der Freizeitpark in Rheinland-Pfalz bietet Attraktionen für jede Altersklasse.

Tickets: Besucher ab 1,40 Meter Körpergröße: 48,50 Euro, 1 Meter bis 1,39 Meter: 43,40 Euro, 85 Zentimeter bis 99 Zentimeter und Senioren ab 70 Jahren: 17,99 Euro

Anreise von Waiblingen mit dem Pkw: ca. 1 Stunde und 45 Minuten

Eröffnung im Legoland Deutschland

Das Legoland Deutschland in Günzburg (Bayern) öffnet am 25. März. Der Freizeipark richtet sich an Familien mit Kindern zwischen zwei und zwölf Jahren.

Tickets: Erwachsene: 64 Euro, Kinder 58 Euro

Anreise von Waiblingen mit dem Pkw: ca. 1 Stunde und 30 Minuten

Playmobil Fun Park

Saisonstart im Playmobil Fun Park in Zirndof (Bayern) ist am 27. März. Schwerpunkt des Parkes sind nicht Fahrgeschäfte, sondern Spielstationen, bei denen die kleinen Besucher mitwirken können.

Tickets: Besucher ab 3 Jahren: 17,90 Euro

Anreise von Waiblingen mit dem Pkw: ca. 2 Stunden und 25 Minuten

Freizeit-Land Geiselwind

Das Freizeit-Land Geiselwind (Bayern) hat ab dem 1. April wieder geöffnet. Der Park bietet Attraktionen für Familien, aber auch für Jugendliche und Erwachsene.

Tickets: Besucher ab 1,40 Meter: 43,50 Euro, Besucher ab 1 Meter: 33,50 Euro, Senioren ab 60: 32,50 Euro

Anreise von Waiblingen mit dem Pkw: ca. 2 Stunden und 10 Minuten

Bei den Ticketpreisen handelt es sich jeweils um Online-Tickets