Freundlicher Start in die Woche im Südwesten

Stuttgart (dpa/lsw) - Die neue Woche startet in Baden-Württemberg mit viel Sonne. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für Montag Höchsttemperaturen von 25 Grad im höheren Bergland und 32 Grad im nördlichen Rheintal. Auch am Dienstag bleibt es sonnig und trocken mit nur dünnen Schleierwolken. Die Höchsttemperaturen steigen auf 26 Grad im höheren Bergland und 33 Grad am Rhein.

Der Sonntag wird dem DWD zufolge sonnig und warm bei Höchstwerten von 24 Grad im höheren Bergland und 31 Grad im Rheintal.