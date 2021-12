Friedrichshafens Volleyballer verlieren Auftakt

Friedrichshafen (dpa/lsw) - Die Volleyball-Männer des VfB Friedrichshafen haben ihr erstes Spiel in der Champions League verloren. Das Team von Cheftrainer Mark Lebedew unterlag am Mittwochabend dem belgischen Vertreter Knack Roeselare in eigener Halle mit 2:3 (18:25, 25:23, 16:25, 25:22, 9:15). Friedrichshafen galt in der Partie als Favorit. Weitere Gegner in der Vorrundengruppe A sind Jastrzebski Wegiel aus Polen sowie Hebar Pasardschik aus Bulgarien.

