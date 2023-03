Frisch Auf Göppingen im Viertelfinale der European League

Reykjavik (dpa/lsw) - Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen steht im Viertelfinale der European League. Die Mannschaft von Trainer Markus Baur gewann am Dienstag in der Göppinger EWS-Arena das Achtelfinal-Rückspiel gegen den isländischen Rekordmeister Valur Reykjavik mit 33:31 (18:15). Nachdem Frisch Auf schon das Hinspiel vor einer Woche in Reykjavik mit 36:29 für sich entschieden hatte, war das Weiterkommen in eigener Halle nie in Gefahr. Bester Werfer des viermaligen Siegers im EHF-Pokal, dem Vorgängerwettbewerb der European League, war Tobias Ellebæk mit neun Toren.