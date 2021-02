Frisch Auf Göppingen verpflichtet isländischen Handballer

Göppingen (dpa/lsw) - Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen hat den isländischen Nationalspieler Gunnar Steinn Jonsson verpflichtet. Der 33 Jahre alte Spielmacher kommt vom dänischen Erstligisten Ribe-Esbjerg HH und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021, wie die Göppinger am Montag mitteilten. Jonsson soll bei den Schwaben bis Saisonende den derzeit verletzten Janus Smarason ersetzen. «Ich bin sehr erfreut, dass ich in den kommenden Monaten bei Frisch Auf spiele. Das ist ein etwas unerwartetes Abenteuer während dieser so anstrengenden Phase der Weltgeschichte», sagte Jonsson.

