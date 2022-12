Frontalzusammenstoß auf glatter Bundesstraße: Drei Verletzte

Sigmaringen (dpa/lsw) - Drei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall auf der winterglatten B463 bei Sigmaringen verletzt worden - zwei von ihnen schwer. Ein 47 Jahre alter Autofahrer war am Samstagabend vermutlich zu schnell unterwegs und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei geriet sein Wagen auf die Gegenspur und stieß mit zwei entgegenkommenden Autos zusammen. Der Fahrer und die Beifahrerin in einem der Wagen wurden schwer verletzt und per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerin des zweiten entgegenkommenden Wagens wurde leicht verletzt. Die übrigen Beteiligten blieben unverletzt.