Frontalzusammenstoß zweier Autos in Karlsruhe: Fünf Menschen verletzt

Karlsruhe (dpa/lsw) - Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos im Landkreis Karlsruhe sind fünf Menschen verletzt worden, darunter auch ein Kleinkind. Ein 75-Jähriger war mit seinem Fahrzeug auf der Bundesstraße 10 bei der Gemeinde Pfinztal auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei prallte er gegen ein entgegenkommendes Auto. Der 75 Jahre alte Fahrer und seine Mitfahrerin wurden laut Polizei bei dem Unfall am Samstag schwer verletzt. Der 35 Jahre alte Fahrer des anderen Autos, die Mitfahrerin und ein Kleinkind kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Wieso der Senior von der Spur abkam, war zunächst unklar.