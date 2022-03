Fußgänger auf Autobahn von Lkw angefahren: Schwer verletzt

Weinheim (dpa/lsw) - Ein Fußgänger war in der Nacht zu Dienstag auf der A5 in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) unterwegs und ist dort von einem Lkw angefahren worden. Der Lastwagen erfasste den Fußgänger mit dem Außenspiegel, woraufhin der Mann zu Boden geschleudert und schwer verletzt wurde. Das teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zunächst war unklar, warum er sich auf der Autobahn zwischen der Anschlussstelle Hirschberg und dem Autobahnkreuz Weinheim aufhielt. Die Autobahn war zwischenzeitlich wegen des Unfalls gesperrt.