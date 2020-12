Schwetzingen (dpa/lsw) - Ein Fußgänger ist bei einem Autounfall in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag wurde der 30 Jahre alte Mann am Montagabend von einem Auto erfasst. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Mann plötzlich auf die Straße gelaufen sein.