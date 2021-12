Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt

Mannheim (dpa/lsw) - In Mannheim ist am Montagnachmittag ein Fußgänger von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der 58 Jahre alte Mann bei Rot über die Ampel gelaufen und frontal von einem Fahrzeug erfasst worden. Er hat mehrere Verletzungen und Brüche. Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil Vogelstang.

