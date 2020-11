Fußgängerin betritt Straße: Tödlich von Polizeiauto verletzt

Dornstetten (dpa/lsw) - Eine 30 Jahre alte Fußgängerin ist am Freitag in Dornstetten (Kreis Freudenstadt) von einem Polizeiauto angefahren und tödlich verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher berichtete, sei die Frau auf der Bundesstraße 28 plötzlich auf die Fahrbahn getreten und von dem Polizeiwagen erfasst worden, der auf dem Weg zu einem Einsatz war. Die Fußgängerin starb noch am Unfallort. Blaulicht und Signalhorn waren nach ersten Erkenntnissen eingeschaltet, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft.