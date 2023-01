Fußgängerin von Auto angefahren und tödlich verletzt

Ladenburg (dpa/lsw) - Eine Fußgängerin ist im Rhein-Neckar-Kreis von einem Auto angefahren und getötet worden. Sie starb noch an der Unfallstelle an schweren Verletzungen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie war ersten Erkenntnissen zufolge am Freitagabend aus einem Feldweg auf die Straße bei Ladenburg getreten, ohne auf den Verkehr zu achten. Sie wurde von einem Auto angefahren, als dieses ein anderes überholte. Die Beamten konnten die Frau zunächst nicht identifizieren, da sie keine Papiere bei sich hatte. Ein Seelsorger kümmerte sich vor Ort um den Autofahrer.