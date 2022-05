Eimeldingen (dpa/lsw) - Weil eine Nilgansfamilie in aller Ruhe über die Autobahn 98 bei Eimeldingen (Kreis Lörrach) watschelte, hat die Polizei am Dienstag die Strecke für eine Viertelstunde gesperrt. Zwei Streifen waren zuvor ausgerückt, nachdem am Vormittag ein Autofahrer die Polizei über den Gänseausflug informiert hatte. Die Beamten sperrten die Autobahn und bugsierten die Gänse-Eltern und ihre acht Küken von der Straße.