Gas und Bremse verwechselt: Auto fliegt über anderen Wagen

Waiblingen (dpa/lsw) - Diese Verwechslung wird für einen 18-Jährigen teuer: Weil er beim Parkscheinziehen Gas und Bremse verwechselte, hat ein Fahranfänger seinen Sportwagen sowie ein weiteres Auto zu Schrott gefahren. Wie die Polizei mitteilte, wollte der junge Mann am Sonntag in der Weingärtner Vorstadt in Waiblingen vor einem Parkplatz ein Parkticket ziehen. Dazu versuchte er, Geld in einen Automaten zu werfen, als es zu der folgenschweren Verwechslung kam: Anstatt sich auf dem Bremspedal abzustützen, trat der 18-Jährige das Gas durch.

Sein Sportwagen schoss nach Polizeiangaben nach vorn, durchbrach die Parkschranke und einen Zaun derart, dass dieser zur Rampe wurde, überflog einen dahinter parkenden Wagen und parkte schließlich gegenüber in einer freien Parklücke ein. Dabei touchierte er noch ein weiteres Auto. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt. Sein Sportwagen sowie ein weiteres Auto erlitten einen Totalschaden, an dem dritten Wagen entstand ein Heckschaden. Insgesamt beläuft sich die Schadenssumme auf rund 119.000 Euro.

