Gasleck ruft 70 Einsatzkräfte auf den Plan

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Ein Gasleck im Tank eines Transporters hat am Donnerstag in Ludwigsburg rund 70 Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Zuvor hatte der Fahrer des gasbetriebenen Transporters an einer Tankstelle getankt und dann Gasgeruch bemerkt, berichtete die Polizei. Hinzugerufene Polizeibeamte begannen daraufhin mit der Räumung der Tankstelle sowie umliegender Gebäude und sperrten die Straße, weil sie zunächst nicht feststellen konnten, wo das Gas austrat. Als sie schließlich das Leck im Tank des Transporters selbst entdeckten, leiteten sie den Brennstoff aus dem Tank aus. Die Straßensperrung wurde am Nachmittag aufgehoben.

