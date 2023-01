Gedenken an Papst Benedikt in Diözese Rottenburg-Stuttgart

Stuttgart (dpa/lsw) - Mit zwei Pontifikalrequiems ist in der Diözese Rottenburg-Stuttgart am Mittwoch an den emeritierte Papst Benedikt XVI. erinnert worden. In Stuttgart würdigte Bischof Gebhard Fürst die Verdienste, in Rottenburg übernahm dies Weihbischof Thomas-Maria Renz.

Benedikt wird am Donnerstag in Rom beigesetzt. Papst Franziskus will vor dem Petersdom einen großen Trauergottesdienst mit Zehntausenden Menschen abhalten. Anschließend wird Benedikt im ehemaligen Grab seines Vorgängers Johannes Paul II. in der Krypta des Petersdoms beigesetzt. Der deutsche Theologe, mit bürgerlichem Namen Joseph Ratzinger, war am Samstagmorgen im Alter von 95 Jahren gestorben.