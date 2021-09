Gefährliche Strafgefangene im Kreis Heilbronn geflüchtet

Weinsberg (dpa) - In der Nacht auf Donnerstag sind vier Gefangene aus einer geschlossenen Station des Klinikums am Weissenhof in Weinsberg (Kreis Heilbronn) geflüchtet. Die vier Männer gelten als gefährlich und sind möglicherweise bewaffnet, wie die Polizei mitteilte. Die Behörde warnt davor, Personen als Anhalter mitzunehmen. Zeugen werden gebeten, auffällige Personen der Polizei über den Notruf 110 zu melden.

