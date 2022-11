Geflohener Psychiatrie-Patient in Stuttgart festgenommen

Ravensburg (dpa/lsw) - Ein kürzlich aus einer Psychiatrie geflohener 33-Jähriger ist in Stuttgart von der Polizei festgenommen worden. Eine Polizeibeamtin, die am Montag in Bad Cannstatt privat unterwegs war, erkannte den Mann, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Stuttgart mitteilten. Hinzugerufene Beamte konnten ihn schließlich widerstandlos mitnehmen. Der Mann sollte am Abend wieder in die Einrichtung in Ravensburg gebracht werden. Er war am Samstag bei einem begleiteten Ausgang zu Fuß geflohen.