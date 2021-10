Gegen Leitplanke geprallt: 51-Jähriger stirbt nach Unfall

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein 51 Jahre alter Autofahrer, der am Mittwochabend in Stuttgart gegen eine Leitplanke geprallt war, ist im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der Unfall hatte sich im Stuttgarter Südosten auf der B10 in Richtung Esslingen ereignet. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der Mann ins Schleudern und prallte seitlich gegen eine Leitplanke, so die Polizei. Zuvor war der 51-Jährige demnach schneller als erlaubt unterwegs. Warum er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, war unklar.

© dpa-infocom, dpa:211015-99-614898/2