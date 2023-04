Göppingen (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist in Göppingen gegen eine Leitplanke gestoßen, von seinem Fahrzeug geschleudert worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Nach Polizeiangaben vom Samstag trug der 30-Jährige weder einen Helm noch hatte er einen Motorradführerschein. Der 30-Jährige war am Freitagabend auf einer Kreisstraße unterwegs und kam aus zunächst ungeklärten Gründen in einer Kurve von der Straße ab.