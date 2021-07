Geirrt: Mann verletzt vermeintlichen Konkurrenten schwer

Offenburg (dpa/lsw) - Im Glauben, es handele sich um den neuen Partner seiner Ex-Freundin, soll ein 63-Jähriger einen schlafenden Mann attackiert und schwer verletzt haben. Der mutmaßliche Angreifer sei in der Nacht zu Samstag per Leiter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Neuried (Ortenaukreis) eingestiegen und habe seinem dort schlafenden Opfer mit einem Werkzeug mehrmals auf den Kopf geschlagen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Offenburg am Samstag mit. Danach floh er, konnte aber am frühen Morgen in seiner Heidelberger Wohnung festgenommen werden.

Im Zuge der Ermittlungen habe sich herausgestellt, dass der Mann sich wohl in der Wohnung geirrt hatte, hieß es. Die ehemalige Partnerin des Verdächtigen und ihr neuer Freund blieben unverletzt. Der attackierte Mann kam ins Krankenhaus. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Die Staatsanwaltschaft prüft den Angaben zufolge, ob Haftbefehl beantragt werden soll.

© dpa-infocom, dpa:210724-99-508695/2