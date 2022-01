Geldautomat im Rhein-Neckar-Kreis gesprengt

Walldorf (dpa/lsw) - Unbekannte haben im Rhein-Neckar-Kreis einen Geldautomaten gesprengt. Anwohner meldeten in der Nacht zum Freitag eine Explosion, wie die Polizei mitteilte. Der Geldautomat stand in Walldorf in einem Container in der Nähe eines Supermarkts. Einsatzkräfte sperrten am frühen Morgen den Tatort ab. Ob die Täter Geld erbeuteten, war den Angaben zufolge zunächst unklar. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

© dpa-infocom, dpa:220114-99-705241/2