Geldautomat in Eislingen gesprengt

Eislingen (dpa/lsw) - Unbekannte Täter haben einen Geldautomaten in Eislingen (Landkreis Göppingen) gesprengt. In der Nacht zum Dienstag entwendeten sie die Geldkassette, wie die Polizei mitteilte. Wie hoch der Schaden ist, war zunächst unklar. Unerkannt konnten die Täter fliehen. Ein Großaufgebot der Polizei fahndete in der Nacht nach den Flüchtigen. Dabei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Die Beamten suchten nach Zeugen. Wie genau der Automat gesprengt wurde, war zunächst unklar.