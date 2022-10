Geldstrafen für SC Freiburg

Piräus/Frankfurt/Main (dpa) - Wegen unsportlichen Verhaltens seiner Fans muss Bundesligist SC Freiburg nach einem Urteil des DFB-Sportgerichts eine Geldstrafe von 15.000 Euro bezahlen. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mitteilte, hatten Anhänger des Vereins unmittelbar vor Beginn des Bundesligaspiels beim VfB Stuttgart am 20. August mindestens 15 Bengalische Feuer entzündet. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.

Zudem muss der SC für das Verhalten seiner Fans beim Europa-League-Spiel in Piräus eine Geldstrafe von 7000 Euro zahlen. Das geht aus den Urteilen vom 28. September hervor, die die UEFA am Dienstag veröffentlichte. Beim 3:0 der Mannschaft von Trainer Christian Streich im Auswärtsspiel beim griechischen Rekordmeister Olympiakos Piräus am 15. September hatten Anhänger der Badener Feuerwerkskörper abgebrannt. Die Freiburger sind in der Europa League nach drei Spielen ohne Punktverlust und Tabellenführer der Vorrundengruppe G. Am Donnerstag treten die Badener beim französischen Club FC Nantes an.