Geschirr im Wert von mehr 16.000 Euro geschmuggelt

Ulm (dpa/lsw) - Ein Fahrer hat Tafelgeschirr im Wert von rund 16.400 Euro geschmuggelt. Ulmer Zollbeamte entdeckten drei Kartons in dem Transporter des 29-Jährigen aus Moldawien, wie das Hauptzollamt am Montag mitteilte. Die Besitzerin des Geschirrs hat dort ein Anwesen, wollte ihr Geschirr aber wieder in ihrer Heimat bei Baden-Baden haben. Als die Beamten sie über die fehlenden Papiere informierten, schickte sie einen zweiten Fahrer. Er beglich die Steuerschulden von rund 4500 Euro und konnte das Geschirr mitnehmen. Die Beamten ermitteln nun wegen Steuerhinterziehung.