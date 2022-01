Geständnisse im Prozess um rechtsextremen Druiden

Mannheim (dpa/lsw) - Im Prozess um Verstöße gegen das Waffenrecht im Umfeld eines selbst ernannten rechtsextremen «Druiden» haben drei der vier Angeklagten am Freitag Geständnisse abgelegt. Ihnen werden Verletzungen des Waffenfetzes und des Kriegswaffenkontrollgesetztes vorgeworfen. Der Anführer des Quartetts will sich erst beim nächsten Verhandlungstermin am 21. Januar am Mannheimer Landgericht zu den ihm zur Last gelegten Taten äußern. Der 71-Jährige mit langem Haar und langem weißen Bart ist auch wegen antisemitischer und rassistischer Aussagen der Volksverhetzung angeklagt.

Die Geständnisse sind Voraussetzungen für eine Verständigung, durch die das Verfahren beschleunigt werde und die Strafe für die Angeklagten günstiger ausfallen könnte. Zuvor hatte es ein Rechtsgespräch zwischen Staatsanwaltschaft, Gericht und Verteidigern über eine mögliche Verständigung gegeben.

© dpa-infocom, dpa:220106-99-616405/4