Gesundheitsminister kündigt Fachgipfel Kindergesundheit an

Stuttgart (dpa/lsw) - Angesichts der dramatischen Überlastung in den Kinderkliniken im Land will Gesundheitsminister Manne Lucha noch vor Weihnachten zu einem Fachgipfel Kindergesundheit einladen. Das teilte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart mit. Auf dem Gipfel soll die Lage mit den Kinderärztinnen und -ärzten und den Kliniken erörtert werden, um «dort, wo von Landesseite überhaupt kurzfristig möglich, entsprechend gegenzusteuern». Der Termin des Gipfels werde noch abgestimmt, aller Voraussicht nach werde er am Donnerstag stattfinden.

Mit dramatischen Worten hatten zuvor Fachärzte aus Kinderkliniken im ganzen Land angesichts von Überlastung und Personalnot einen Hilfsappell an die Landesregierung gerichtet.