Gesundheitsminister Lucha nennt SPD-Kritik an Spahn unklug

Stuttgart (dpa) - Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gegen SPD-Kritik an der Impfstrategie verteidigt. «Ich muss es so klar sagen: Das Verhalten der SPD geht gar nicht! Ich halte es für unsolidarisch, unlauter und unklug», sagte Lucha der «Stuttgarter Zeitung» und den «Stuttgarter Nachrichten» (Donnerstag). In einer globalen Pandemie gehe es um gemeinschaftliche Verantwortung für die Bevölkerung und nicht um parteipolitisches Profilierungsgehabe. Alle Entscheidungen seien am Kabinettstisch gefallen. «Sich nun so aus der Verantwortung stehlen zu wollen, wird der SPD auf die Füße fallen», warnte Lucha.

Mehrere SPD-Politiker, darunter Generalsekretär Lars Klingbeil, hatten Spahn zuvor dafür verantwortlich gemacht, dass einige andere Länder beim Impfen weiter sind als Deutschland.