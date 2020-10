Gesundheitsminister Lucha: Schulen sind kein Infektionsherd

Schulen gelten nicht als Ort der Übertragung des Coronavirus. Das teilte der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha am Dienstag (13.10.) mit. Ebenso seien Kinderbetreuungseinrichtungen keine primären Herde der Ansteckungen.

Insgesamt gebe es in Baden-Württemberg rund 60.000 Schulklassen, wovon 517 in Quarantäne gestellt werden mussten. Schüler hätten sich aber nicht über die Schule infiziert, sondern außerhalb etwa bei Familienfesten oder in Vereinen. Die Infektion sei demnach in die Schulen getragen worden. Schüler und Lehrer verhalten sich in den Einrichtungen sehr diszipliniert, so Lucha. Um das Risiko zu mindern, soll dort alle 20 Minuten fünf Minuten lang stoßgelüftet werden.

Auf der anderen Seite müsse in Vereinen beispielsweise verstärkt auf das Einhalten der Hygienemaßnahmen geachtet werden, etwa dürfe man keine Getränke kreisen lassen und die Abstandsregeln in Umkleidekabinen einhalten.