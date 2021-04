Gewaltsamer Tod eines Geschäftsmannes: BGH prüft Urteil

Karlsruhe (dpa) - Nach dem gewaltsamen Tod eines Immobilienunternehmers aus Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt) Ende 2018 wollen die Staatsanwaltschaft und eine Nebenklägerin ein Urteil des Landgerichts Rottweil aufheben lassen. Auch die Anwälte von einem der beiden damals Angeklagten beantragten am Dienstag bei der Revisionsverhandlung vor dem Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe die Aufhebung - zumindest hinsichtlich der Höhe der Strafe für ihren Mandanten. Er war vom Landgericht zu sechs Jahren Haft verurteilt worden; sein Komplize zu viereinhalb Jahren. Beide Männer wurden im Januar vergangenen Jahres «nur» wegen räuberischer Erpressung schuldig gesprochen. Das Opfer war beraubt und dann erwürgt worden.

Vor Gericht war ihnen seitens der Anklage Erpressung mit Todesfolge vorgeworfen worden, bei einem der Angeklagten in Tateinheit mit Mord, bei dem anderen mit Totschlag durch Unterlassen. Die Rottweiler Richter kamen aber zu dem Schluss, dass keinem von beiden die Schuld am Tod des Mannes eindeutig zugeordnet werden konnte und sahen nur Raub und Erpressung als erwiesen an.

Staatsanwaltschaft und Nebenklage legten Revision vor dem BGH ein. Der Tod des 57-Jährigen soll ihrer Auffassung nach nicht ungesühnt bleiben. Die Beweiswürdigung sei zu knapp geraten oder fehle ganz, machte etwa der Vertreter des Generalbundesanwalts vor dem 1. Strafsenat des BGH geltend. Der Anwalt des einen Angeklagten wiederum hält dessen Strafe für zu hoch: So hätten die Rottweiler Richter die psychischen Folgen für die Angehörigen in das Strafmaß einfließen lassen.

Der BGH muss nun prüfen, ob das Urteil Rechtsfehler enthält. Ob es eine Entscheidung noch am Nachmittag gibt, war unklar. Möglicherweise werde lediglich ein Verkündungstermin bekanntgegeben, hieß es.

Das Opfer war in seinem Haus erwürgt worden. Zuvor hatten die beiden Angeklagten 3000 Euro von ihrem Opfer erpresst. (Az.: 1 StR 286/20).

