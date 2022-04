Gewerbehalle brennt aus: 500.000 Euro Schaden

Oedheim (dpa/lsw) - Eine Gewerbehalle ist am Mittwochabend in Oedheim (Kreis Heilbronn) in Brand geraten und ausgebrannt. Durch das Feuer gelangte eine unbekannte Menge unverbrannten Heizöls über die Straße in die Kanalisation, wie die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mitteilte. Eine Fachfirma sei mit der Entfernung beauftragt. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Mehr als 110 Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Es entstand ein Sachschaden von rund einer halben Million Euro.