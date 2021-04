Gewerkschaft kritisiert CDU: «Wie Prostituierte»

Stuttgart (dpa/lsw) - Mit ungewohnt heftigen Worten hat die Deutsche Polizeigewerkschaft die Rolle der CDU bei der Regierungsbildung im Südwesten kritisiert. Landeschef Ralf Kusterer schimpft in der April-Ausgabe der Verbandszeitung in Richtung Union, dass «Parteien auf eine Art und Weise um die Gunst der Regierungsbeteiligung buhlen wie Prostituierte auf dem Straßenstrich». Werte der Parteien würden «auf dem Schmuddeltisch preisgegeben und verraten». Er stehe zu den Aussagen und habe viele positive Zuschriften deshalb erhalten, sagte Kusterer am Donnerstag der dpa.

«Da werden Spitzenkandidat(inn)en noch am Wahlabend kaltgestellt, dass man nur Ekel empfinden kann»», schreibt Kusterer mit Blick auf CDU-Kandidatin Susanne Eisenmann in der Verbandszeitung, die nach der Wahlschlappe ihren Rückzug aus der Politik angekündigt hatte. «Diese Eindrücke bleiben. Sie bleiben wie der abgestandene Geruch im durchlebten Prostitutionswohnmobil, an deren Durchsuchung man sich noch Jahrzehnte erinnert. Sie bleiben wie die Frustration der Polizeibeschäftigten, deren Wunsch nach Wertschätzung seit Jahren unbeachtet bleibt.»

Die Gewerkschaft moniert innenpolitische Pläne von Grünen und CDU - etwa ein Antidiskriminierungsgesetz und eine anonyme Kennzeichnungspflicht für Polizisten in Großlagen.

