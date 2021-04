Gewerkschaft: Tarifvertrag für Mineralbrunnen-Mitarbeiter

Stuttgart (dpa/lsw) - Die rund 2000 Beschäftigten der Mineralbrunnenbetriebe in Baden-Württemberg erhalten Gewerkschaftsangaben zufolge mehr Geld. Sie bekommen ab 1. Juni eine Tariferhöhung von zwei Prozent, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), Landesbezirk Südwest, am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Dieser Tarifabschluss spiegele sowohl die wirtschaftlichen Einschränkungen der Betriebe durch die Corona-Pandemie als auch die gute Arbeit der Beschäftigten wider. Der Lohn- und Gehaltstarifvertrag habe eine Laufzeit von 12 Monaten.

