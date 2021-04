«Gibt keine Alibis»: Trainer Matarazzo spornt VfB-Profis an

Stuttgart (dpa/lsw) - Trainer Pellegrino Matarazzo hat die Spieler des VfB Stuttgart vor dem Saisonendspurt der Fußball-Bundesliga in die Pflicht genommen. Er habe trotz der jüngsten drei Niederlagen in Serie «aktuell nicht das Gefühl, dass die Luft ausgeht», sagte der Coach zwei Tage vor dem Auswärtsspiel bei RB Leipzig am Sonntag (15.30 Uhr/Sky). «Wir fahren mit dem Gefühl nach Leipzig, uns wieder zeigen und erfolgreich sein zu können - unabhängig davon, welche Nebenthemen uns begleiten», sagte Matarazzo mit Blick auf die Ergebnisse und Personalsorgen der Schwaben in den vergangenen Wochen.

Es gehe aber auch «darum, was wir noch wollen und an was wir glauben», betonte Matarazzo. «Ich glaube, sobald man eine Ausrede vor dem Spiel hat, glaubt man nicht daran. Es gibt keine Alibis. Es gibt kein "Wir sind überspielt" oder "junge Mannschaft auf dem Platz" oder "zu viele Spieler verletzt". Es gibt keine Alibis.» Die wichtigste Botschaft an sein Team sei, «dass wir uns groß machen, schlagkräftig machen und - egal, was ist - Vollgas geben».

Abwehrspieler Konstantinos Mavropanos steht in Leipzig nach abgesessener Gelbsperre wieder zur Verfügung. Bei den verletzten Borna Sosa und Orel Mangala hofft Matarazzo, dass sie «in den letzten ein, zwei Spielen zurückkehren können».

