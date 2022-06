Ginter beim Auftakt dabei - Kyereh-Wechsel nach Freiburg fix

Freiburg (dpa/lsw) - Nach der großen Euphorie rund um das DFB-Pokal-Finale geht es beim SC Freiburg wieder ruhiger zu. Nicht mehrere tausend, wie beim Empfang nach dem verlorenen Endspiel, sondern gerade mal rund 50 Fans säumten am Montagvormittag den Trainingsplatz am Europa-Park Stadion zum Aufgalopp der Freiburger für die kommende Saison. Auf gänzlich neue Gesichter hofften die SC-Anhänger vergeblich.

Zu den 21 Feldspielern und zwei Torhütern gehörten nur die bereits Wochen zuvor bekannt gegebenen Neuzugänge: Nationalspieler und Rückkehrer Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach) und Robert Wagner aus dem eigenen Nachwuchs. «Wir werden noch Spieler dazu kriegen, und ziemlich sicher nicht nur einen, der Kader wird größer», sagte SC-Trainer Christian Streich. Schließlich werde es durch die Europa League mehr Spiele geben als in den Vorsaisons.

Am Morgen sprach Streich noch davon, zeitnah weitere Spieler begrüßen zu dürfen. Klarheit herrschte dann schon wenige Stunden später bei Daniel-Kofi Kyereh (FC St. Pauli). Seine Verpflichtung wurde am Abend vermeldet. Über Details wurde aber Stillschweigen vereinbart.

Auf Sturm-Talent und U21-Nationalspieler Kevin Schade müssen die Freiburger indes zunächst weiter verzichten. Der 20-Jährige hatte schon zum Saisonende mehrere Spiele wegen einer Bauchmuskelverletzung gefehlt und wurde inzwischen operiert. Laut Streich habe Schade «überpaced», müsse körperlich stabilisiert werden und soll zunächst individuell trainieren. «Da kann man auch nicht sagen, ob das noch drei oder fünf Wochen dauert», berichtete der SC-Coach.

Zu Beginn der kommenden Woche wird sich der Trainingsplatz weiter füllen, dann steigen auch die Freiburger Nationalspieler wieder ein, die nach dem Saisonende noch mit ihren Ländern im Einsatz waren und deshalb noch im Urlaub sind.

Da Matthias Ginter von Bundestrainer Hansi Flick nicht für die Nations-League-Spiele nominiert worden war, war er beim Auftakttraining in seiner alten Heimat Freiburg dabei. «Wichtig ist, dass er sich nicht zu viel Druck macht, dass er nicht meint, er muss hier in Freiburg was ganz Besonderes machen», betonte Streich, «er soll mit Leichtigkeit zu alter Stärke zurückfinden».

Die erste Möglichkeit, sich wieder mehr SC-Fans zu präsentieren, wird Ginter bereits am Samstag (15.00 Uhr) haben. Dann steht in der Vorbereitung das erste Testspiel gegen Drittliga-Aufsteiger SV Elversberg an - im Dreisamstadion, in dem Ginter sein Profidebüt feierte.