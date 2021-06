Titisee-Neustadt (dpa/lsw) - Wegen ungünstiger Thermik ist ein Gleitschirmflieger beim Landeanflug ins Trudeln geraten und aus etwa zehn Metern Höhe auf den Boden aufgeschlagen. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten 32-Jährigen ins Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Der Mann war am Vortag am Hochfirst bei Titisee-Neustadt (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) gestartet.

