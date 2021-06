Gojowczyk qualifiziert sich für Stuttgarter Tennis-Turnier

Stuttgart (dpa/lsw) - Peter Gojowczyk hat die Qualifikation in Stuttgart überstanden und steht als fünfter deutscher Tennisprofi im Hauptfeld des Rasenturniers. Der 31 Jahre alte Münchner gewann am Dienstag sein zweites Match 6:2, 6:4 gegen den Franzosen Gregoire Barrere. Gojowczyk belegt in der Weltrangliste Platz 134. Weil sich das Stuttgarter ATP-Rasenturnier mit den French Open überschneidet, fehlen einige Topspieler. Auch die deutsche Nummer eins Alexander Zverev sagte aufgrund seines Abschneidens beim Grand-Slam-Turnier in Paris für den Auftakt der Rasen-Saison ab.

