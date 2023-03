GPS-Tracker verrät mutmaßlichen E-Scooter-Dieb

Maulburg (dpa/lsw) - Ein gestohlener E-Scooter ist durch einen eingebauten GPS-Tracker schnell wieder gefunden worden. Der Roller war in der Nacht zum Mittwoch am Bahnhof in Maulburg (Kreis Lörrach) geklaut worden, wie die Polizei mitteilte. Da der Besitzer vorsichtshalber einen GPS-Tracker am E-Scooter angebracht hatte, konnten die Beamten dem Signal einfach folgen. Noch am selben Morgen fand die Polizei den Roller in einer Wohnung im Nachbarort. Gegen einen 20 Jahre alten Verdächtigen wird nun Anzeige erstattet.