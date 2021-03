Grüne beenden Treffen zu Koalitionsverhandlungen

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Führung der Südwest-Grünen hat ihre Beratungen über die Frage, mit wem sie Koalitionsverhandlungen aufnehmen will, beendet. Nach knapp elf Stunden langem Ringen hieß es am späten Mittwochabend aus Grünen-Kreisen lediglich, das Treffen im Staatsministerium in Stuttgart sei vorbei. Finanzministerin Edith Sitzmann verließ den Tagungsort kommentarlos. Das Team um Ministerpräsident Winfried Kretschmann wollte eine Empfehlung für den Grünen-Landesvorstand erarbeiten, ob es bei einer Koalition mit der CDU bleiben oder zu einem Ampelbündnis mit SPD und FDP wechseln will. Die Beratungen hatten am Vormittag um kurz nach 11.00 Uhr begonnen. Der Landesvorstand soll am Donnerstag um 8.00 Uhr über das Ergebnis informiert werden. Das Gremium hat offiziell das letzte Wort.

