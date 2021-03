Grüne holen wieder alle vier Stuttgarter Wahlkreise

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Grünen haben ihre Hochburg in Stuttgart klar verteidigt und alle vier Direktmandate deutlich gewonnen. Während sich Landtagspräsidentin Muhterem Aras in ihrem Wahlbezirk überaus klar mit 44,8 Prozent der Stimmen gegen die politische Konkurrenz durchsetzte und sogar 2,4 Punkte im Vergleich zu 2016 dazugewinnen konnte, erlebte CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann als Bewerberin in ihrem Wahlkreis Stuttgart II ein Debakel. Im Duell gegen Verkehrsminister Winfried Hermann erreichte sie 21,7 Prozent, Hermann kam auf 39,8 Prozent. Er hatte den Kampf um das Direktmandat in dem bürgerlich geprägten Wahlkreis 2016 bereits mit 37,2 Prozent deutlich gegen die damalige CDU-Kandidatin Stefanie Schorn gewonnen.

Ebenfalls klar siegte Grünen-Landesparteichef Oliver Hildenbrand im Wahlkreis III mit 33,9 Prozent. Als erfolgreicher Direktkandidat tritt er dort in die Fußstapfen von Umweltminister Franz Untersteller, der vor fünf Jahren 30,7 Prozent erhielt und nicht mehr für den Landtag kandidierte. Kunststaatssekretärin Petra Olschowski gewann ihr Direktmandat mit 35,6 Prozent der Stimmen. Ihre Vorgängerin, Brigitte Lösch von den Grünen (2016: 34,4 Prozent), hat sich aus der Landespolitik zurückgezogen. Sie hatte das Direktmandat im Wahlkreis Stuttgart IV zweimal gewonnen.

Insgesamt erreichten die Grünen in Stuttgart 39 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung in der Landeshauptstadt lag nach Angaben des Kreiswahlleiters mit 64,8 Prozent unter dem Niveau der Wahl vor fünf Jahren (72,8 Prozent).

Auch 2016 hatten die Grünen alle vier Stuttgarter Direktmandate gewonnen, die Stuttgarter CDU stellt seither erstmals keinen Landtagsabgeordneten.

