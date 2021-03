Grüne ziehen Sondierungsgespräche mit SPD und FDP vor

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Grünen wollen die Sondierungsgespräche mit CDU, SPD und FDP nun doch schon alle am Mittwoch beginnen. Zunächst war geplant gewesen, am Mittwoch nur mit der CDU zu starten und das erste Gespräch über ein mögliches Ampel-Bündnis mit SPD und FDP erst am Freitag zu führen. Auf das Vorziehen habe man sich am Montagabend in der Vorbesprechung der grünen Sondierungsgruppe geeinigt, bestätigte Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz am Dienstag der dpa in Stuttgart. Es sei aber durchaus möglich, dass es noch weitere Sondierungstreffen gebe. «Wir starten zügig, haben aber keinen Zeitdruck», sagte Schwarz. Der neue Landtag tritt am 11. Mai das erste Mal zusammen, am 12. Mai soll Wahlsieger Winfried Kretschmann zum dritten Mal zum Ministerpräsidenten gewählt werden.

