Grünen-Fraktionschef lehnt FDP-Vorschlag ab

Stuttgart (dpa/lsw) - Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz hat den Vorschlag der FDP für eine Reduzierung der Wahlkreise von 70 auf 60 im Zuge Wahlrechtsreform als «unausgegoren» abgelehnt. Schwarz sagte am Freitag, das grün-schwarze Vorhaben liege «entscheidungsreif auf dem Tisch». Er wundere sich über den Vorstoß von FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke, weil die Liberalen und die SPD zu den Eckpunkten «bereits ihr «Go» signalisiert» hätten. «Einen unausgegorenen Vorschlag wie die Änderung der Anzahl der Wahlkreiskreise aus dem Ärmel zu schütteln, würde diesen Prozess komplett auf den Kopf stellen - und die Reform unnötig auf die lange Bank schieben.»

Schwarz sagte weiter: «Es gibt daher aus unserer Sicht keinen Grund, von der vorliegenden Form abzuweichen. Ziel ist, den Gesetzentwurf schnellstmöglich endgültig fertigzustellen, so dass er dann in den Landtag eingebracht werden kann.» Rülke befürchtet, dass die Reform zu einer Aufblähung des Landtags führt. Im ungünstigsten Fall drohe eine Verdopplung der Abgeordneten. Der FDP-Mann schlug deshalb am Freitag eine Reduzierung der Wahlkreise von 70 auf 60 vor. Er könne sich sogar nur 50 vorstellen.

Rülke sagte aber auch: Den Eckpunkten von Grünen und CDU könnten die Liberalen zustimmen. Demnach soll es im Land ähnlich wie im Bund ein Zwei-Stimmen-Wahlrecht geben. Zudem sollen Jüngere wie schon bei Kommunalwahlen ab 16 Jahren wählen dürfen. Da diese Reform eine Änderung der Landesverfassung nötig macht, braucht die Koalition eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Landtag.

